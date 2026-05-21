Gold Rate Today: ಚಿನ್ನವನ್ನು (Gold) ಬಹುತೇಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ (Investment) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ (Gold-Silver) ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ದರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಂತೂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ನಾಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿನ್ನದದ ದರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಇಂದೂ (ಮೇ 21) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (24K Gold):
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24K ಚಿನ್ನದ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 15,993 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 15,944 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು ಬರೀ 49 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 490 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 1,59,930 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 14,66,000 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,500 ರೂ.ನಷ್ಟು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ 22K ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 45 ರೂ.ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ದರ 14,660 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 18K ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ದರ 11,995 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 37 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿನ್ನದ ದರ?
|ನಗರ
|24K
|22K
|18K
|ಚೆನ್ನೈ
|16,167
|14,810
|12,425
|ಮುಂಬೈ
|15,993
|14,660
|11,995
|ದೆಹಲಿ
|16,023
|14,675
|12,010
|ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ
|15,993
|14,660
|11,995
|ಬೆಂಗಳೂರು
|15,993
|14,660
|11,995
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|15,993
|14,660
|11,995
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (Silver Rate):
ಅತ್ತ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಅಗಸಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೂಡಾ ಭರ್ಜರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 5 ರೂ. ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 285 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2,280 ರೂ., 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 28,500 ರೂ., 1000 ಗ್ರಾಂ ದರ 2,85,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಹಳದಿ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, 2026ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ (Gold Price Hike) ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಜಾಗತಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ (China), ಭಾರತ (RBI), ರಷ್ಯಾ (Russia) ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲತೆಯೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.