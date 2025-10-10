ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ಉಪಾಯ..

Gold Buying Guide: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಆಭರಣ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿನ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಯವರು ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪೋನಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದರ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಒಂದು ಆಭರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ 10% ರಿಂದ 30% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 10% ಕಮಿಷನ್ ಸೇರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕಾ ದರಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 5% ರಿಂದ 30% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಒಂದು ಆಭರಣದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅದರ ತೂಕದಿಂದ (ಗ್ರಾಂ) ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 9.6 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ.
೨೨ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ೧೦ ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 78,900
ನಿಮ್ಮ ಸರಪಳಿಯ ಬೆಲೆ; 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ = 78,900 / 10 = ರೂ. 7,890.
9.60 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರದ ಬೆಲೆ = 7,890 x 9.60 = ರೂ. 75,744.
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ (10%) = ರೂ. 7101
ಇದುವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು = ರೂ. 86,001
3% GST = ರೂ. 1032
ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ = ರೂ. 87033
ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ನೀವು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು..?
ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಆಭರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
