ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.. ಮರಳಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ..

Gold rate predictions: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಐದು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,240 ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಕಳೆದ 5 ವಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟ ಇದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1979 ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯದ್ದು ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ : ಒಂದೇ ದಿನ 10,821 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ! 52,638 ರೂ.ಯಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಬಂಗಾರ
ಹೌದು 1979-80ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸಹ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಂಡವು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ, 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ತಿಂಗಳು ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗಾಗಲೇ ಊಹಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $ 4,240 ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಥಗಿತದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ದತ್ತಾಂಶ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ದತ್ತಾಂಶ - ಫೆಡ್ ಒತ್ತಡ-ದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 1979 ರ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಖರೀದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಖರೀದಿಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. 1979 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯದ್ದು ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ : ಒಂದೇ ದಿನ 10,821 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ! 52,638 ರೂ.ಯಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಬಂಗಾರ
ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಒಳಹರಿವು ಇದೆ. ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $4,380 ತಲುಪಿದೆ. ೧೯೭೯ ರಂತೆಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡಾಲರ್, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ೨೦೨೫-೨೬ ವರ್ಷವು ಚಿನ್ನದ ಸೂಪರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದುಗರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)