ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಲು ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. 

Gold Price Today : ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇಂದು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (MCX) ಚಿನ್ನವು 9 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡು 99410 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ 341 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 113251 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಸುಮಾರು $3,375 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು $38 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 477 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 99,146 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 99,623 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 885 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,13,165 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 1,14,050 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ದರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು - 8955664433 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ : ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ತೆರಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಐಬಿಜೆಎ ಹೊರಡಿಸಿದ ದರಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಘವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಘದ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು)