ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?

Gold Rate In India: ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಐದನೇ ದಿನ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹800 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಲಕ್ನೋ, ಜೈಪುರ, ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಂತಹ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,14,500 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,39,900 ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬಳಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ದೆಹಲಿ: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,14,580. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,05,040.
- ನೋಯ್ಡಾ: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,14,580 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,05,040.
- ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,14,580. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,05,040.
- ಲಕ್ನೋ: ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,14,580. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,105,040.
- ಜೈಪುರ: ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,14,580. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,05,040.
- ಪಾಟ್ನಾ: ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,14,430. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,04,890.
- ಭುವನೇಶ್ವರ: ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,14,430. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,04,890.
- ಮುಂಬೈ: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,14,430. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,04,890.
- ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,14,430. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,04,890.
|ನಗರ
|22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
|24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
|ದೆಹಲಿ
|1,05,040
|1,14,580
|ಮುಂಬೈ
|1,04,890
|1,14,430
|ಅಹಮದಾಬಾದ್
|1,04,940
|1,14,480
|ಚೆನ್ನೈ
|1,05,090
|1,14,650
|ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ
|1,04,890
|1,14,430
|ಲಕ್ನೋ
|1,05,040
|1,14,580
|ಬೆಂಗಳೂರು
|1,05,890
|1,14,580
|ಪಾಟ್ನಾ
|1,04,890
|1,14,580
|ಭುವನೇಶ್ವರ್
|1,04,890
|1,14,430
|ಜೈಪುರ
|1,05,040
|1,14,580
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|1,04,890
|1,14,430
|ಗುರುಗ್ರಾಂ
|1,05,040
|1,14,580
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ : ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಗಲಿದೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸದಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವುದು 5,000 ರೂ.