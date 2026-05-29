Gold rate in Pakistan : ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಚಿನ್ನದ ಹೆಸರೆತ್ತಲೂ ಹೆದರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Pakistan vs India gold price : ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ (PKR) ಮೌಲ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಿನ್ನದ ದರ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (11.66 ಗ್ರಾಂ): ಸುಮಾರು 4,65,500 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (11.66 ಗ್ರಾಂ): ಸುಮಾರು 4,26,800 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ಗ್ರಾಂ (ಎರಡು ತೊಲಗಳು) 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8.5 ಲಕ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ (ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್), ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಾರದ ಬೆಲೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆಮದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? : ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರದಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇ 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಕೇವಲ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾರಕ್ಕೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಕೆಜಿಗೆ 2.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.