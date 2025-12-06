English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದ ಅಮೇರಿಕಾ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ..

Gold rate update: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 6, 2025, 09:48 AM IST
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸತತ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದ ಅಮೇರಿಕಾ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ..

Gold Price: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸತತ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಲಾಭದ ನಂತರ, ಅವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,200 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ PCE (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ) ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಮುಂದಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೇತಗಳು, ADP ಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಗಳು ದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ PCE (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ) ದತ್ತಾಂಶವು ತಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಫೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್‌ಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಪಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ದರ ಕಡಿತದ ಹಾದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ADP ಖಾಸಗಿ ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 32,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಕುಸಿದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಾಲೆಂಜರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 71,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರದ FOMC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿತ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದರ ಕಡಿತದ ಸಂಭವನೀಯತೆ 87% ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆವಿನ್ ಹ್ಯಾಸೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಊಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ವಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು. ಪ್ರಮುಖ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ಏರಬಹುದು. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

