ಭಾರತವು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ $100 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ $100 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2025 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದ RBI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ $3.595 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಒಟ್ಟು $102.365 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು $2.18 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ $697.784 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 14.7 ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ. 1996-97ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಇದು.
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನಿರಂತರ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2025 ರ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಕೇವಲ 4 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 65 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಭಯ ಮತ್ತು "ಡಾಲರೀಕರಣ" ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗಳು... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದವು. ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಬಿಐ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
