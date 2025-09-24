Gold sale vs Gold loan: ಚಿನ್ನದ ಲೋನ್‌ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು..? ಕೂಡಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಲಾಭ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಜ್ಞರ ಈ ಸಲಹೆ ಅನುಸರಿಸಿ

Gold sale vs Gold loan: ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತ್ವರಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲದ ಮಿತಿ 75–85% ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ನಗದು ಬೇಕಾದರೆ , ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ NBFC ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದೇ ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ KYC ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು . ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ , ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಂತ . ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ , ನೀವು ಆಭರಣದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ . ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ , ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಕಂತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ . ಚಿನ್ನವು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ , ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವೆಚ್ಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ -
-ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 8 % ರಿಂದ 12.5% ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ .
-ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ , ಆದರೆ ನಗದು ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳು
ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ( ಆಗಸ್ಟ್ 2025), ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಟಿವಿ ಅನುಪಾತವು 75% ರಿಂದ 85% ಆಗಿದೆ . ಅಂದರೆ , ಚಿನ್ನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಣವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ , ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ವಹಿವಾಟು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ , ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವು ಹರಾಜಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.