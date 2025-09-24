English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold sale vs Gold loan: ಚಿನ್ನದ ಲೋನ್‌ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು..? ಕೂಡಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಲಾಭ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಜ್ಞರ ಈ ಸಲಹೆ ಅನುಸರಿಸಿ

Gold sale vs Gold loan: ಹಣದ ಅಗತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಡುವುದೋ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯಾದಾ..? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನೀವೆನಾದರೂ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾರೆ ತಜ್ಞರ ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 24, 2025, 06:57 PM IST
  • ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಂತ
  • ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತ್ವರಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಪಂಚ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು! ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ
camera icon7
Gadag
ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಪಂಚ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು! ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ
ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon5
Kavya Maran
ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
camera icon5
Shruti Haasan
ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
Gold sale vs Gold loan: ಚಿನ್ನದ ಲೋನ್‌ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು..? ಕೂಡಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಲಾಭ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಜ್ಞರ ಈ ಸಲಹೆ ಅನುಸರಿಸಿ

Gold sale vs Gold loan: ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತ್ವರಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲದ ಮಿತಿ 75–85% ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ನಗದು ಬೇಕಾದರೆ , ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ NBFC ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದೇ ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ KYC ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು . ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ , ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ರೂಪಾಯಿಯಾದ್ರು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!  

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಂತ . ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ , ನೀವು ಆಭರಣದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ . ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ , ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಕಂತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ . ಚಿನ್ನವು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ , ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ವೆಚ್ಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ -​ ​
-ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 8 % ರಿಂದ 12.5% ​​ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ .
-ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ , ಆದರೆ ನಗದು ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳು
ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ( ಆಗಸ್ಟ್ 2025), ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಟಿವಿ ಅನುಪಾತವು 75% ರಿಂದ 85% ಆಗಿದೆ . ಅಂದರೆ , ಚಿನ್ನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಣವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ , ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ವಹಿವಾಟು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ , ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವು ಹರಾಜಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
 

Gold LoanGold Loan Interest RateBest Gold Loan in IndiaInstant Gold LoanGold Loan Eligibility

Trending News