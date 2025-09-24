ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಘಾತ..! ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮ..!

gold-silver rate: ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಗಮನಿಸಿದರೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸುಂಕಗಳ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ H-1B ವೀಸಾಗಳ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದರು. ದೇಶವು ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೀಸಾ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹2,700 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,18,900 ರ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹7 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Vivo T4x 5G ಮೊಬೈಲ್: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 99.9% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹116,200 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 99.5% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವು ₹2,650 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹118,300 (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3,220 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,39,600 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೆಜಿಗೆ 1,36,380 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಯುಎಸ್ ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳ ಹೊರಹರಿವು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 47 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 88.75 (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಬಹುದು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು 1% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,791.10 ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ 0.57% ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $44.32 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಧಮಾಕಾ..! ದಿನಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ MCX ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,536 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹113,766 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,573 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹135,128 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.