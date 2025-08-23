English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಿನ್ನ vs ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್; ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

Gold vs Bitcoin: ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬೇಕೇ? ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 23, 2025, 04:22 PM IST
  • ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನ
  • ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್
  • ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಚಿನ್ನ vs ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್; ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಚಿನ್ನ vs ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಎರಡೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 29% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $ 3,500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳು (ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಯುಎಸ್ ತಂದ ಸುಂಕದ ಹೊರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 25% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನವು ಒದಗಿಸಿದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮುಂದಿದ್ದರೂ, ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 2011 ರಿಂದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ನ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ 126% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2020–2025) ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ 984% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ 37% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚಿನ್ನವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ರಿಸ್ಕ್‌ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15% ರಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 50-100% ಜಿಗಿತಗಳು ಅಥವಾ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳ ರಿಸ್ಕ್‌ ಇದೆ.

