ಚಿನ್ನ vs ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್.. ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ?

Gold:ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರಿಚಯವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿನ್ನ vs ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 4, 2026, 06:53 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

Gold: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ದ್ರವ್ಯತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ? ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ vs ಚಿನ್ನ... ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಬೇಕು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನೈಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್, ಸಿಐಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಲಯವು 2034 ರ ವೇಳೆಗೆ US$ 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 42.5% ಜನರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸುಮಾರು 78 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಮನೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಡೇಟಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 6-7% ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸರಾಸರಿ 8-10% ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ, ಈ ವಲಯವು 15% ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ, ವಸತಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಮತ್ತು 54ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಹ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗೆ ಕರೆತಂದಿವೆ. ಎರಡನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. REIT ಗಳು ಮತ್ತು PMAY ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ... ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸಿಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ 80% ವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆಯು EMI ಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ...ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಠಾತ್ ನಗದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆದಾಯವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಥಿರತೆ, ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ, ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಯವು 2034 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ GDPಗೆ 10.5% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

