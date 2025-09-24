English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ..! ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಲಾಭ..!

silver SIP : ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯ SIP ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 24, 2025, 04:15 PM IST
  • ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ತಜ್ಞರು ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ..! ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಲಾಭ..!

gold vs silver investment : ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಚಿನ್ನವು ಈಗಾಗಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮದ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೆಳ್ಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ (ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು) ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ (ಎಸ್‌ಐಪಿ) ಮೂಲಕ, ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಣವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಜನರು ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವೆಚ್ಚವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಏಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. "ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಿಶ್ರಣವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಊಹಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ, SIP ನಿಮ್ಮ ನಮೂದನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ vs ಬೆಳ್ಳಿ
ಎರಡು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಚಿನ್ನವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನವು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವೂ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ನಿಧಾನಗತಿಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯು US ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲನೆಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವು ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟಂಡೇಲ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ತಜ್ಞರು ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಮೂಲವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನ-ಭಾರವಾದ, ಬೆಳ್ಳಿ-ಬೆಳಕಿನ ಹಂಚಿಕೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು SIP ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ SIPಗಳು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
 

