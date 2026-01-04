ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ದರೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ!

Gold Market: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶವೂ ನಮ್ಮದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದು ಮುಂಬೈನ ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸವೂ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನದು. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಳೆದ 160 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 1864 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಆಗಿನ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತ್ರಿಭುವನ್ ದಾಸ್ ಜವೇರಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ನಿಂದ ಆಭರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಜ್ರಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ನಗರವು ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲಗಾಂವ್ ನಗರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರತ್ಲಂ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ದೆಹಲಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಂತೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರುತ್ತಿದೆ... ಆದರೆ ಇಳಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 1,32,000 ರಿಂದ ರೂ. 1,40,000 ರವರೆಗೆ ಇದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,28,000 ರಿಂದ ರೂ. 1,32,000 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಅದು 99.9% ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಅದು 91.6% ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಇತರ ಲೋಹಗಳು.