Luxury Train: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರೈಲು ಸೂಕ್ತ, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಹೌದು, ಈ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರೈಲು ಯಾವುದು? ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Karnataka Luxury Train: ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಸದಾ ಏನಾದರೊಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ IRCTC ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ರೈಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Social Media) ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ಐಷಾರಾಮಿ ರೈಲು (Golden Chariot Train), 2026-27 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSTDC) ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಟೂರಿಸಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ (IRCTC) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ರೈಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನೋಟದ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2008 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಈ ರೈಲು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ 2026-27 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು, ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ರೈಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು
ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ರೈಲು 2008 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ರೈಲು 2024 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪುನಃ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲ್ವೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ರೈಲು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. 2008 ರ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ, ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಂಪಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾರ್ಗಗಳು:
ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ (5 ರಾತ್ರಿ/6 ದಿನ ಹಗಲು): ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ-ಮೈಸೂರು-ಹಳೆಬೀಡು-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಹಂಪಿ-ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು-ಐಹೊಳೆ-ಗೋವಾ=ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ, ಅರಮನೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಪೃಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ (5 ರಾತ್ರಿ/6 ಹಗಲು): ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು-ಕಾಂಚಿಪುರಂ-ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ-ತಂಜಾವೂರು-ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್-ಕೊಚ್ಚಿ-ಕುಮರಕೋಮ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಗ್ಲಿಂಪ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ (3 ರಾತ್ರಿ/4 ಹಗಲು): ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ-ಮೈಸೂರು-ಹಂಪಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ-ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ರಾಜನಂತೆ ಸೌಕರ್ಯ!
ಹೌದು, ನೋಡಲು ರೈಲಾದರು, ಒಳಗಿನ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ. 18-19 ಕೋಚ್ಗಳ ರೈಲು ಇದಾಗಿದ್ದು, 80 ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅರಮನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್/ಕ್ವೀನ್ ಬೆಡ್, ಏಸಿ, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಟಿವಿ, ವೈ-ಫೈ, ಖಾಸಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಎರಡು ಫೈನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಗಳು, ಬಾರ್ ಕಾರ್, ಸ್ಪಾ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ, ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಆಹಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡೀಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಅಂದರೆ 5 ರಾತ್ರಿ/6 ಹಗಲು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಿಂಪಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಬೆಲೆ 3,31,500 ರೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಸುತ್ತುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಕೂಡಾ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೈಲು ವಿಶೇಷತೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.