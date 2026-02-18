English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ! ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹75,000ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ! ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹75,000ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ i20 ₹48,000ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 18, 2026, 08:47 PM IST
ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ! ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹75,000ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Offer on hyundai cars: ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ದ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹75,000ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಅವಕಾಶದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ತಿಂಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿರುವ ವೆರ್ನಾ ₹73,000ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವೆರ್ನಾದ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ನೋಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲಿನ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್‌!

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ i20 ₹48,000ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ ₹48,000 ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹುಂಡೈನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೈಕ್ರೋ SUV, ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್ ಮೇಲೆ ₹33,000ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold rate: ಕೇವಲ 2ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಂಪನಿಯು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ₹75,000ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ GST ಕಡಿತದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಗರ, ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಅನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಖರವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

