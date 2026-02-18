ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ! ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹75,000ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Offer on hyundai cars: ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ದ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹75,000ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಅವಕಾಶದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ತಿಂಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿರುವ ವೆರ್ನಾ ₹73,000ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವೆರ್ನಾದ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ನೋಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲಿನ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ i20 ₹48,000ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ ₹48,000 ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹುಂಡೈನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೈಕ್ರೋ SUV, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ₹33,000ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ₹75,000ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ GST ಕಡಿತದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಗರ, ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಅನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಖರವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.