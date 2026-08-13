/Flight Ticket: ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌; ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

IndiGo Flight Offer: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ (IndiGo) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಇದೀಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ "ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೇಲ್" (Happy Independence Day Sale) ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ನಡಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಇಂಡಿಗೋ ಈ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್!
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಶೇಷ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೇಲ್' ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 20% ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2026 ರ ನಡುವೆ ಮಾಡಿದ ತಡೆರಹಿತ ವಿಮಾನ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2026 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026 ರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಂಡಿಗೋನ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು:
ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕನಿಷ್ಠ 3 ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (www.goindigo.in), ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, AI-ಚಾಲಿತ ಸಹಾಯಕ 6Eskai ಅಥವಾ ಆಯ್ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ "INDIGO80" ಪ್ರೋಮೋ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: