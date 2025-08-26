English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: UPSನಿಂದ NPSಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಒನ್-ವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಸೌಲಭ್ಯ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, UPS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು NPSಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 26, 2025, 01:09 PM IST
  • ಈ ಒನ್-ವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ಆಗಿದೆ.
  • ಈ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೌಕರರು UPS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS)ಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS)ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಒನ್-ವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, UPS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು NPSಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಒನ್-ವೇ ಆಗಿದ್ದು, NPSಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ UPSಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025ರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಯಾಕೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ?

UPS ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 18.5% ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, NPS ಯೋಜನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಆಧಾರಿತ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಖಚಿತವಾದ ಪಿಂಚಣಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

UPS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ NPSನಂತೆಯೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಮತ್ತು 80CCD(1B) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ 18.5% ಕೊಡುಗೆಯು UPSನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನೌಕರರು NPSನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಆಧಾರಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

ಈ ಒನ್-ವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೌಕರರು UPS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

UPSNPSwhat is NPSNational Pension SchemePension scheme

