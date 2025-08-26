ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: UPSನಿಂದ NPSಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಒನ್-ವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಸೌಲಭ್ಯ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS)ಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS)ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಒನ್-ವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, UPS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು NPSಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಒನ್-ವೇ ಆಗಿದ್ದು, NPSಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ UPSಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025ರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಯಾಕೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ?
UPS ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 18.5% ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, NPS ಯೋಜನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಆಧಾರಿತ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಖಚಿತವಾದ ಪಿಂಚಣಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
UPS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ NPSನಂತೆಯೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಮತ್ತು 80CCD(1B) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ 18.5% ಕೊಡುಗೆಯು UPSನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನೌಕರರು NPSನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಆಧಾರಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:
ಈ ಒನ್-ವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೌಕರರು UPS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.