ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

Sep 21, 2025, 04:30 PM IST
  • ಹಿಂದೆ ಪಿಎಫ್ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದವು.
  • ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿವೆ.
  • ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು

ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಪಿಎಫ್ (ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್) ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ, ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾದ ಅನುಬಂಧ ಕೆ (Annexure K) ಅನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಸುತ್ತಾಡುವ ಪರಿಪಾಟ ತಪ್ಪಲಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ ಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಅನುಬಂಧ ಕೆ ಎಂಬುದು ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:

- ತ್ವರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಹಿಂದೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

- ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಿಯಲ್‌ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

- ವಿಳಂಬ ತಡೆ: ಅನಗತ್ಯ ಬ್ಯೂರಾಕ್ರಟಿಕ್ ವಿಳಂಬಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ 7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಬಂಧ ಕೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:

1. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (epfindia.gov.in) ಅಥವಾ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.

2. 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು' (Online Services) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

3. 'ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್' (Track Claim Status) ಗೆ ಹೋಗಿ.

4. 'ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಅನೆಕ್ಸ್ ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ 13' ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (UAN) ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

