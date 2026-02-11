English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 11, 2026, 07:42 PM IST
  • ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪಿಂಚಣಿ ಲಾಭದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲ್ಲ
  • ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಮಾನ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ
  • ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ

8th Pay Commission Updates: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ!

ಬಹುತೇಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ದಿನಾಂಕವಾದ 1 ಜನವರಿ 2026ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಇದರ ಕುರಿತು ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹17,000 ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕವಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 1, 2026ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರೊಳಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಳವಳ ನಿವಾರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

