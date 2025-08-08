English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ

ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ (Employees’ Provident Fund Organisation) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೇತನದಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತವಾದರೂ, ಕೆಲವರ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಪಿಎಫ್‌ಐಜಿಎಂಎಸ್ (EPFiGMS) ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 8, 2025, 02:06 PM IST
  • ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
  • ದೂರಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಐಜಿಎಂಎಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

Trending Photos

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
camera icon5
Avocado benefits for women
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon7
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಯ್ತು FIR..! ಯುವಕರನ್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ..
camera icon6
shwetha menon
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಯ್ತು FIR..! ಯುವಕರನ್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!ಪಿಂಚಣಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
camera icon7
pension
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!ಪಿಂಚಣಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಖಾತೆಯನ್ನು ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೇತನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತಗೊಂಡರೂ, ಇದು ಅವರ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ, ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ.

ಇಪಿಎಫ್‌ ಐಜಿಎಂಎಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆದಾರರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್‌ಐಜಿಎಂಎಸ್ (Employees’ Provident Fund Grievance Management System) ಎಂಬ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಕ್ಲೇಮ್ ತಡೆಯಾಗಿರುವುದು, ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ನವೀಕರಣದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೂರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

  1. ಮೊದಲಿಗೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಐಜಿಎಂಎಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
  2. ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ‘Register Grievance’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  3. ‘PF Member’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
  4. ಕ್ಲೇಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ‘No’ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
  5. ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ‘Get Details’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  6. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಬರುವ OTPಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
  7. ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  8. ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
  9. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ‘Submit’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

  • ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ದೂರಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ಐಜಿಎಂಎಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

Employees’ Provident Fund OrganisationPassbook SolutionPF AmountEPFIGMSPF account

Trending News