ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಖಾತೆಯನ್ನು ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೇತನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತಗೊಂಡರೂ, ಇದು ಅವರ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ, ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ.
ಇಪಿಎಫ್ ಐಜಿಎಂಎಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆದಾರರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್ಐಜಿಎಂಎಸ್ (Employees’ Provident Fund Grievance Management System) ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಕ್ಲೇಮ್ ತಡೆಯಾಗಿರುವುದು, ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ನವೀಕರಣದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೂರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
- ಮೊದಲಿಗೆ, ಇಪಿಎಫ್ಐಜಿಎಂಎಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ‘Register Grievance’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ‘PF Member’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
- ಕ್ಲೇಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ‘No’ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ‘Get Details’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗೆ ಬರುವ OTPಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ‘Submit’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
- ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ದೂರಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: ಇಪಿಎಫ್ಐಜಿಎಂಎಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.