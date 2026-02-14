ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ RBI ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಈ ಹೊಸ 3 ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಸಾಲಗಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಸಾಲದ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚಳ
ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಕೇವಲ 75% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ:
-2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗಿನ ಸಾಲ: ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ 85% ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 1 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 85,000 ರೂ. ಸಾಲ).
- 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗಿನ ಸಾಲ: ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ 80% ರಷ್ಟು ಸಾಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
-5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ: ಹಳೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ 75% ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
2. ಕಡ್ಡಾಯ 'ಟಾಪ್-ಅಪ್' ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ
ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ತುರ್ತು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆರ್ಬಿಐ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕು.ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಗಾರರು ಉತ್ತಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
3. ಚಿನ್ನ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದಂಡ!
ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಲೆದಾಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದೆ,ಹೌದು,ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು.ಒಂದು ವೇಳೆ 7 ದಿನ ಮೀರಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ವಿಳಂಬವಾದ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ 5,000 ರೂ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಉದಾ: ಬ್ಯಾಂಕ್ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 15,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸೂಚನೆ: ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.