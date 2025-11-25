English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ?

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ?

ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ NC JCM, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಬಳಿ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ.

Nov 25, 2025, 10:03 AM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೌಕರರ ಭರವಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ?

ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  (ToR) ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೌಕರರ ಭರವಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ NC JCM, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಬಳಿ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ToR ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

OPS ಮರುಜಾರಿಯ ಬೇಡಿಕೆ :  
ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ NC JCM, ToR ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ToR ನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. NC JCM ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ OPS ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 5,000 ರೂ. ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆ?! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಲುದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಷರತ್ತು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಕೊಡುಗೆ ರಹಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿರಹಿತ ವೆಚ್ಚದಂತಹ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 20% ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಡಿತವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 5% ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಉತ್ತಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. 

ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ? : 
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನ್ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವರದಿ 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ , ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನವೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲ್ಲ..!

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

