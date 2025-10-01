ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ಅಂತೂ ಹೊರ ಬಂತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಘೋಷಣೆ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ದರವು ಶೇ 3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ದರವು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ದರವು ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಎಂದರೇನು?
ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ) ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು 2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ದರವನ್ನು 55% ಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.
ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ:
ಈ ಬಾರಿ 3% ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹18,000 ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವು ಸುಮಾರು ₹540 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ₹28,440 ಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ₹9,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ₹270 ರಷ್ಟು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ₹14,220 ಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.