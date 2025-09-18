ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಏರಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೇವಲ ಸರಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ತರಗತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರುವ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಠಾತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಿದೆ. ಮೊದಲು, ಔಪಚಾರಿಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೇ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಜೂನ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಹೊಸ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀತಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.