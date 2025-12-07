ಗೃಹ ಸಾಲದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 7, 2025, 07:54 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ರೆಪೊ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಆರ್) ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ 8.35% ರಿಂದ 8.10% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ
  • ಈ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ 10 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವೂ ಸೇರಿದೆ
  • ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್‌ಬಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕಡಿತದ ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್‌ಬಿ) ತನ್ನ ಗೃಹ ಸಾಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ರೆಪೊ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಆರ್) ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ 8.35% ರಿಂದ 8.10% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ 10 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವೂ ಸೇರಿದೆ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್‌ಬಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಇಂಡಿಗೋ' ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ನೇರವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ (EMI) ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ (ಎಂಸಿಎಲ್‌ಆರ್) ಅಥವಾ ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (ಎಂಪಿಸಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ 6.50% ರಿಂದ 6.25% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಇದು ಆರ್‌ಬಿಐನ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: OYO ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಹೊಟೇಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭ ಯಾವಾಗ?

ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಸೆಟ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಲಾಭ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದಲೇ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ.ಪಿಎನ್‌ಬಿಗೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ರೆಪೊ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ದರಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದವು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ದರವನ್ನು 8.20% ರಿಂದ 7.95% ಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.ಗೃಹ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

