PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸದಸ್ಯರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 19, 2025, 11:03 AM IST
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
  • ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ
  • ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್‌ಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್, ಅನುಬಂಧ ಕೆ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದಕ್ಷ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸದಸ್ಯರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್: ಒಂದೇ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ

ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ 'ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಮುಖ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಒಂದೇ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸದಸ್ಯರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಅನುಬಂಧ ಕೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ: ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ

ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುಬಂಧ ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಸದಸ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ಇದು ಕಚೇರಿಗಳ ನಡುವಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಸರಿಯಾದ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಾ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್: ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣ

ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ವಸಾಹತುಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಹು-ಹಂತದ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ಸಿ ಅಥವಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಪಿಎಫ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ತೃಪ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿವೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
 

