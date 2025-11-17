ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದು ಈ ಏಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆವೃತ್ತಿ 3.0 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಚಂದಾದಾರರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆವೃತ್ತಿ 3.0 ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ಒನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ನವೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
EPFO ಆವೃತ್ತಿ 3.0 ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು :
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು PF ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಯಂ-ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳು: ಚಂದಾದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬಹುದು...
ಡಿಜಿಟಲ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು: ಹೆಸರು, ಲಿಂಗ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಾತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು OTP ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಾಗದದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ EPFO ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
UPI ಮತ್ತು ATM ಮೂಲಕ EPF ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು UPI ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ATM ಮೂಲಕ PF ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಿಯೋದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಣೆ..! ಕೇವಲ 448 ರೂ ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು..!
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಮಿತಾ ದಾವ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ NPCI (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ) UPI ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ATMಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
GPF ಮತ್ತು PPF ನಂತಹ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ :
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೌಕಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (GPF) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ನಂತಹ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಇಎಸ್ಐಸಿ) ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.