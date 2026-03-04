English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 4, 2026, 05:33 PM IST
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ
  • ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೂ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ
  • ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ

ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್..! ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಈ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ..ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ!

ಈಗ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ 20ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೌಲ್ಯವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೀರಿದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು 20 ಲಕ್ಷರೂ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀಧಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈಗ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ಯಾನ್ ವರದಿ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ! ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದ್ರೂ ಇದೇ ಸತ್ಯ..

ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೂ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.ಈಗ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

