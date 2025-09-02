English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಚಿತ ವಿಮೆ...!

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ 7 ಲಕ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ನೀಡಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 2, 2025, 03:44 PM IST
  • ಅಪಘಾತ ಮರಣ: 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಮೆ.
  • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರಣ: 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿಮೆ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ).
  • ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: 1.60 ಕೋಟಿ ರೂ. + ರುಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಮೆ.

Trending Photos

ಕೇವಲ 5 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ 6 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಾಭ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ..
camera icon6
Guava farming
ಕೇವಲ 5 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ 6 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಾಭ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ..
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : 10 ಗ್ರಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ 38 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ
camera icon8
Gold price
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : 10 ಗ್ರಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ 38 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಗಿಫ್ಟ್ : ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ
camera icon6
EPFO
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಗಿಫ್ಟ್ : ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲು, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
Shukra Gochar
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲು, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ
ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಚಿತ ವಿಮೆ...!

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ರೈಲ್ ಭವನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಅಪಘಾತ ಮರಣ ವಿಮೆ: ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (CGEGIS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೂಪ್ A ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಗ್ರೂಪ್ B ಗೆ 60,000 ರೂ., ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ C ಗೆ 30,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರಣ ವಿಮೆ: ಎಸ್‌ಬಿಐ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸದೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ: ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ 1.60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ

ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ:

ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ.

ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ.

ರೈಲ್ವೆ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (RSP)ಎಸ್‌ಬಿಐ ರೈಲ್ವೆ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ, ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ:

ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆ: ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಉಚಿತ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟು: ಎಲ್ಲ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ NEFT/RTGS, SMS ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳು/ಮಲ್ಟಿ ಸಿಟಿ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ.

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕಾರು ಸಾಲ, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು 50% ರವರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕದ ರಿಯಾಯಿತಿ.

SBI Rewardz: ವಿವಿಧ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು.

ಆಟೋ-ಸ್ವೀಪ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಇ-ಮಾಡ್‌ಗಳ (ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಶನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ) ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಕೆ.

ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತುಈ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ C ವರ್ಗದ ಮುಂಚೂಣಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ MoU ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ “ರೈಲ್ವೆ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಖಾತೆ”ಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು MoU ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳಿನ ನಂತರದ 22ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯ 12 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 15 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳು, ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ https://sbi.co.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

About the Author
railway employee insurancesbi railway salary package1 crore accident coverrailway salary account benefitssbi insurance for government employees

Trending News