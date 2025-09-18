English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕನಿಷ್ಠ 9,000 ರೂ, ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಈ ವರ್ಗದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇತರರಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 18, 2025, 03:55 PM IST
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ
  • ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹9,000 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
  • ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು

ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕನಿಷ್ಠ 9,000 ರೂ, ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಗಾಂಧಿನಗರ: ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ (ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳು) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರವು ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಈಗಿನವರೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹9,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹9,000 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಈ ವರ್ಗದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇತರರಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಣಯವು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ₹9,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಪಿಂಚಣಿದಾರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ.

