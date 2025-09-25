ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ITR ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ...!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು (ಟಿಎಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎಎ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಪಿನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪೀಠವು, ಸಿಬಿಡಿಟಿ (ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ) ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಜೋಧ್ಪುರದ ತೆರಿಗೆ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಪರಿಹಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೇಕೆ?
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಲಾಗಿನ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ನಿಧಾನಗತಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ AIS ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ITR-5, ITR-6, ITR-7 ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ 3CD ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು?
1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಡಿಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 5% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಿತಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರು, ವಕೀಲರು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರರು ರೂ. 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು.
ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಊಹಾತ್ಮಕ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆದಾರರು (ಸೆಕ್ಷನ್ 44ADA ನಂತಹ) ಆಡಿಟ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ TAR ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ವಹಿವಾಟಿನ 0.5% ಅಥವಾ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು ದಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ