ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ: ಕಾರು ಮತ್ತು ಅಡಮಾನ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಕಾರು ಮತ್ತು ಅಡಮಾನ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಕಾರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ದರಗಳು
ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8.15% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಿರ ದರದ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಹ 6 ತಿಂಗಳ MCLR ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, 8.65% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಳಿತದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ರೂಪಿಸಬಹುದು.
ಅಡಮಾನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಅಡಮಾನ ಸಾಲ (ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ) ದರವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9.85% ರಿಂದ 9.15% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಕಡಿತವು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆ ಖರೀದಿ, ನವೀಕರಣ, ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಾಭ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಈ ದರ ಕಡಿತ ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಮುದಲಿಯಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬೋನಾಂಜಾ
ಈ ಹೊಸ ದರ ಕಡಿತಗಳು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.