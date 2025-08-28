English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..5,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್..!!

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಮೈಂತ್ರಾ, ಶಾಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ರಿಪ್‌ನಂತಹ ಮಾರಾಟದ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 28, 2025, 04:09 PM IST
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 'ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಹ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಮೈಂತ್ರಾ, ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಡ್, ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇ, ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯೇ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

ಅರ್ಜಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುಗೆಗಳು:

ರೂ. 250 ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ (ಸೇರ್ಪಡೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯ ನಂತರ).

ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ): ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ರಿಪ್‌ನಿಂದ ತಲಾ ರೂ. 500 ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೋಚರ್‌ಗಳು, ಒಟ್ಟು ರೂ. 1,250 ಮೌಲ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ.

ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು:

 

ಮೈಂತ್ರಾದಲ್ಲಿ 7.5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ರಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ 5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್.

Zomato, Uber, PVR, Netmeds ನಂತಹ ಪಾಲುದಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್.

ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ 1% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ (ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ).

ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿತಿ ರೂ. 4,000.

ಶುಲ್ಕಗಳು:

ಸೇರ್ಪಡೆ ಶುಲ್ಕ: ರೂ. 500 + ತೆರಿಗೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ: ರೂ. 500 (ವಾರ್ಷಿಕ ಖರ್ಚು ರೂ. 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮನ್ನಾ).

ಇಂಧನ ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ: ರೂ. 500-4,000 ರವರೆಗಿನ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಗೆ 1% ಮನ್ನಾ (ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 400/ತಿಂಗಳು).

ಇದು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಮಾನವೇ?

ಈ ಹೊಸ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ SBI ಕಾರ್ಡ್ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. 4% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುವ ಪಾಲುದಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದು ಖರೀದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇ?

SBI ಈಗಾಗಲೇ SBI ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ PhonePe ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ SBI ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 5,000 ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯುಕ್ತ?

ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಮೈಂತ್ರಾ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ರಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುಗೆಯ (ರೂ. 1,250) ಕಾರಣದಿಂದ. ಆದರೆ, ವಿವಿಧ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್-ಕೇಂದ್ರಿತ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ "ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ!

