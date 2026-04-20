TOday gold rate: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ, ಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 10 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಕ್ಕೆ, ಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 490 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,55,290 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 360 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,42,350 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15,529 , 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,235 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,647 ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,79,900 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,74,900 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2,74,900 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ನೀವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ GST (3%), ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಸವಕಳಿ) ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳು: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಇಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿ. ಇದು ನೀವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
