  • ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನವೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನವೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

TOday gold rate: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನದಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 20, 2026, 04:52 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ
  • ಅಕ್ಷಯ ತೈತೀಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂತು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನವೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

TOday gold rate:‌ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ, ಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 10 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಕ್ಕೆ, ಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 490 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,55,290 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 360 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,42,350 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15,529 , 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,235 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,647 ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,79,900 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ₹13,000 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ!

ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,74,900 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2,74,900 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ನೀವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ GST (3%), ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಸವಕಳಿ) ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳು: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಇಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, BIS ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿ. ಇದು ನೀವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ: ಕಡಿಮೆ EMIಗೆ ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಆಫರ್; CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮುಖ್ಯ!

 

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

