ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. Amazonನಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ!

ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2025 ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ 70% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.ಈ ಸಲ ಸೇಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪುರುಷರ ಐಷಾರಾಮಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು: 35% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಆಫ್ ಕೂಲ್ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ (125 ಮಿ.ಲಿ.) ಹಸಿರು ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಂಬರ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಜಾ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪರಿಮಳ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಇದು ಈಗ ರೂ. 4,720ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ. ಬೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂ ಡಿ ಪರ್ಫಮ್ (100 ಮಿ.ಲಿ.) ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜೆರೇನಿಯಂ, ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ; 40% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 5,460. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಕ್ಲೈನ್ ಎಟರ್ನಿಟಿ ಇಡಿಟಿ (100 ಮಿ.ಲಿ.) ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮತ್ತು ಸೇಜ್ ಪರಿಮಳಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ತಾಜಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಬೆಲೆ ರೂ. 3,867. ರಸಸಿ ಹವಾಸ್ ಐಸ್ ಯೂ ಡಿ ಪರ್ಫಮ್ (100 ಮಿ.ಲಿ.) ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಗಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, 47% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 3,180ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಐಷಾರಾಮಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು: 30% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಶೈನ್ (125 ಮಿ.ಲಿ.) ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್, ಗುಲಾಬಿ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂ. 2,665ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ. ಡೀಸೆಲ್ ಲವರ್ಡೋಸ್ ವುಡಿ ಯೂ ಡಿ ಪರ್ಫಮ್ (75 ಮಿ.ಲಿ.) ವೆನಿಲ್ಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ನೊಂದಿಗೆ ರೂ. 3,825. ಬೆಲ್ಲಾ ವೀಟಾ ಯೂ ಡಿ ಪರ್ಫಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ (100 ಮಿ.ಲಿ.) 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ. 3,500ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿದ್ಧ.
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು: 50% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಯುಫೋರಿಯಾ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 399; ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೆನ್ಸುವಲ್ 46% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 324; ಸ್ಕಿನ್ ಬೈ ಟೈಟಾನ್ ರಾ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ (50 ಮಿ.ಲಿ.) 15% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 1,695. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬೈ ಟೈಟಾನ್ ಸೆಲೆಸ್ಟ್ (20 ಮಿ.ಲಿ.) 19% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 521; ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಶನ್ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ (50 ಮಿ.ಲಿ.) 48% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 207; ಬೆಲ್ಲಾ ವಿಟಾ ಲಕ್ಸರಿ ಡೇಟ್ ವುಮನ್ (100 ಮಿ.ಲಿ.) 58% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 420.
ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: 70% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಬೆಲ್ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಶ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಕೈ ಹೈ ಮಸ್ಕಾರಾ 20% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 479; RAS ಲಕ್ಸರಿ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಲುಮಿಯರ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ರೂ. 1,717; ಇ.ಎಲ್.ಎಫ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 10 ಐಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ರೂ. 1,350. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಸೋಮ್ ರಾಸಾ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು: 45% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಕಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ರೂ. 599; ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಸ್ ಏವಿಯೇಟರ್ಗಳು ರೂ. 452; ಹಾಕರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐವೇರ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಓಕೆಎನ್ಒ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್-ಐ ರೂ. 1,430; ಫೀಸೆಡಿ ಓವರ್ಸೈಜ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ರೂ. 1,329; ನಾಟಿಕಾ ಓವಲ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ 35% ರಿಯಾಯಿತಿ.
ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉಚ್ಚ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ಆಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಧಿಕೃತ ಸೈಟ್ನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.