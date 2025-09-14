ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ..! ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಜಾರಿ..!

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸೌಲಭ್ಯದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ! ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನವು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 30, 2025ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಸುಮಾರು 1,600 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಿನವರೆಗೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ತೊಂದರೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶ್ರಮ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ:
80 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಈ ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಮುಂಗಡ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು:
ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು: ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು, ಮೊದಲು ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ, ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ:
ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್:
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೃದ್ಧರ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲಿದೆ.ಪಿಂಚಣಿದಾರರಾದ ನೀವು ಈಗಲೇ ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ!