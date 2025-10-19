English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಳೆದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಪ್‌..! ಫೋನ್‌ ಕಳುವಾದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕಳೆದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಪ್‌..! ಫೋನ್‌ ಕಳುವಾದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

government app for lost phone : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಫೋನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 19, 2025, 07:38 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೂ, ಈಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
  • ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು

ಕಳೆದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಪ್‌..! ಫೋನ್‌ ಕಳುವಾದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

government app for lost phone : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು “ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ”.

ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರ ಈ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಈ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಬೇಡಿ..! ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದು ಖಚಿತ

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಫೋನ್‌ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಇತರರು ಬಳಸದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, IMEI ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಮ್‌ಗಳು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿಮ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕರೆಗಳು, SMS, WhatsApp ಕರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಹೋದ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೂ, ಈಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
 

