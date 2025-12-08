ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ! ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ !

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾನುವಾರ ರೆಪೊ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ದರಕ್ಕೆ (RLLR) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ಕಾರು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಶೇಕಡಾ 7.10 ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರು ಸಾಲಗಳು ಶೇಕಡಾ 7.45 ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ RBI ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ: ನೂತನ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ...
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ.0.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, "ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಇತರ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ರೆಪೊ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ದರವನ್ನು (RBLR) ಶೇಕಡಾ 8.2 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 7.95 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ ಪತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ರೆಪೊ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ದರವನ್ನು (RBLR) 0.25 ಶೇಕಡಾ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಅಥವಾ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ 8.1% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ರೆಪೊ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಾಲ ದರವನ್ನು (RBLR) 8.15% ರಿಂದ 7.90% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.