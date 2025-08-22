ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 25ಕ್ಕೆ ವೇತನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ, ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ವಿಭಾಗವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2025 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶದ (ಆಫೀಸ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್) ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳು (ರಕ್ಷಣಾ, ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025 (ಸೋಮವಾರ) ರಂದು ಸಂಬಳ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿವೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಸಹ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು/ಪಿಎಒಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳ, ವೇತನ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ಸಂಬಳ/ವೇತನ/ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಮನವಿ
ವೆಚ್ಚ ವಿಭಾಗವು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ (ಆರ್ಬಿಐ) ಕೇರಳದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪಾವತಿ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.ಈ ಆದೇಶವು ಕೇರಳದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.