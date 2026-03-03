English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ

ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಂತೆಯೇ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್‌ ಯಾದವ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 3, 2026, 03:03 PM IST
  • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು & ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ
  • ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
  • ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಯಲ್ಲಿ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಘೋಷಣೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ

DA hike: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಯಲ್ಲಿ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ (ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಸಂಬಳದಿಂದ 58% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ

ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಂತೆಯೇ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್‌ ಯಾದವ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 2025ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರವರೆಗಿನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಾಕಿಯನ್ನ ಮೇ 2026ರಿಂದ ಆರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್:‌ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ

ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ  

ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್‌ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು. "ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಷದ" ಅಂಗವಾಗಿ ಬರ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಿಎ ಎಂದರೇನು?

ಡಿಎ ಎಂದರೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ. ಇದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಭತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುವ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾವಾರು. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ನಿಯಮಿತ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹11,111 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ತನ್ನ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ (DA) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಹೋಳಿ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು DA ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

