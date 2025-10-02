ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 10,440 ರೂ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು 8,528 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋನಸ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅವಧಿಗೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ದರವು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಲೆವೆಲ್-1 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000. ಆಗಿದ್ದು, ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇ. 540 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲೆವೆಲ್-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 10,440 (18,000 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 58) ಡಿಎ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ :
ಕನಿಷ್ಠ 9,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 270 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಡಿ.ಆರ್. ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,220 ರೂ.ಗಳನ್ನು (9,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 58%) ಡಿ.ಆರ್. ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಕಿ ಡಿಎ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯ :
ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೋನಸ್ ಕೂಡಾ ಘೋಷಣೆ :
ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು 6,908 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರಂತೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :
ನಾವು ಲೆವೆಲ್-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 8,558 ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಡಿಎ ಬಾಕಿ: 1620
- ಬೋನಸ್: 6908
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 540 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.