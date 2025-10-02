English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 10,440 ರೂ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು 8,528 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋನಸ್

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ದರವು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 2, 2025, 05:37 PM IST
  • ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಘೋಷಣೆ
  • ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ
  • ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ದರವು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

Trending Photos

ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಾದರೂ, ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ
camera icon12
Aishwarya Rai
ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಾದರೂ, ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ
ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon9
Baba Vanga
ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್ಯ
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
vande bharat sleeper trains list
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Deepika Padukone bodyguard salary
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 10,440 ರೂ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು 8,528 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋನಸ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅವಧಿಗೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ದರವು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಲೆವೆಲ್-1 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000.  ಆಗಿದ್ದು, ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇ. 540 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲೆವೆಲ್-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 10,440 (18,000 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 58) ಡಿಎ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ : ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭ

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ :
ಕನಿಷ್ಠ 9,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 270 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಡಿ.ಆರ್. ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,220 ರೂ.ಗಳನ್ನು (9,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 58%) ಡಿ.ಆರ್. ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಕಿ  ಡಿಎ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯ :  
ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬೋನಸ್‌ ಕೂಡಾ ಘೋಷಣೆ : 
ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ  ಬೋನಸ್  ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು 6,908 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರಂತೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಫೋನ್ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 70 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದು!

ಹಂತ-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 
ನಾವು ಲೆವೆಲ್-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 8,558 ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

- ಡಿಎ ಬಾಕಿ: 1620
- ಬೋನಸ್: 6908

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 540 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

7th Pay CommissionDA hikeCentral Govt EmployeesDA Hike Latest NewsBonus announcement

Trending News