ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ!ಕೈ ಸೇರುವ ಸ್ಯಾಲರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ (CPC) 2027ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದಾದರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುವುದು. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ :
ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ 7ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ
ಸಿಪಿಸಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೂಲತತ್ವವೆಂದರೆ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೇತನವನ್ನು ಗುಣಿಸುವ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.57 ರಿಂದ (7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) 2.86 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೇತನ ಮಟ್ಟ 1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ 51,480 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಂತ 2 ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ 19,900 ರಿಂದ 56,914 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಂತ 3 ರಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ವೇತನ 21,700 ರಿಂದ 62,062ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಂತ 6 ರಲ್ಲಿರುವವರ ಮೂಲ ವೇತನ 35,400 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಂತ 10 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ 56,100 ರಿಂದ 1.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ !ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಸರ್ಕಾರ !
ಬಹು-ಕಾರ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (MTS - Multi-Tasking Staff ), ಗುಮಾಸ್ತರು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯೋಗವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.