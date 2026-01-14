English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನೋಂದಣಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ.. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸ್ಥಗಿತ!

Salary Package Registration: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Salary Package) ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ. 

  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯ.
  • A, B ಮತ್ತು C ಗ್ರೂಪಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನೋಂದಣಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ.. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸ್ಥಗಿತ!

Salary Package Registration News: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೌಕರರು ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Salary Package) ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರು ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Salary Package) ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು. 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ A, B ಮತ್ತು C ಗ್ರೂಪ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ನೌಕರರು ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Salary Package) ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ನೌಕರರು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ  ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೋಂದಣಿಗೆ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Salary Package) ನೋಂದಣಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ನೌಕರರು ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2026ರ ಜನವರಿ 16ವರೆಗೆ (ಉಳಿದಿರುವುದು ಎರಡೇ ದಿನ) ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಜೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಣೆ! ಹೊಸ ಆದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  A, B ಮತ್ತು C ಗ್ರೂಪಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ನೌಕರರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ 2026ರ ಜನವರಿ 16ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ: ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಡಿಡಿಒ (DDO) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Salary Package) ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕಾದರೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿ  ಮಾಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

