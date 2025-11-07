English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2027ರಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ : ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳುವುದೇನು?

ವೇತನ ರಚನೆ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ವೇತನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ToR ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 7, 2025, 03:19 PM IST
2027ರಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ : ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಕಳೆದ ವಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR)ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯು ವೇತನ, ಬೋನಸ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (PLI)ವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೇತನ ರಚನೆ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ವೇತನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ToR ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ : 
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಕೊಡುಗೆ ರಹಿತ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ವೆಚ್ಚ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು CPSUಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆಯೋಗವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ರಚನೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಯೋಗವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು? : 
ಕೋಟಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಬಿಟ್ ​​ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.8 ರಿಂದ 
2.46 ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಲೆವೆಲ್-1 ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನವು 18,000 ರೂ. ಯಿಂದ  32,400 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 80% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ರಚನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಡಿಎ ಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡಿಎ 58% ಆಗಿದೆ. ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 29,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು ಡಿಎ :
ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 58% ಡಿಎ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗವು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಿಪಿಎಸ್‌ಯು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2027ರ ವೇಳೆಗೆ 13 ರಿಂದ 54% ರಷ್ಟು ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

