  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ : ಈ ದಿನದಂದು ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಹಣ

Good News to Govt Employees: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು! ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 15, 2025, 04:42 PM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
  • 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
  • ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 34ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ...

Good News to Govt Employees: ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಹಾಗು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯಾವಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಾದರೂ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳಲಿದೆ.

ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ? 
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಲು 18 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬಂತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು?
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿಯಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 34ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಸಂಬಳ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ  2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನೌಕರರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ. 

ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಭತ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ?
ಲೆವೆಲ್ 1ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ 35 ರಿಂದ 46,900 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, 24 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ 2.85 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೌಕರರ ಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಭತ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಭತ್ಯೆ ಕೈ ಸೇರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ : ನೌಕರರ PF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ₹58,000

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.57ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.86 ರಿಂದ 3.0 ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ) ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.

ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ? 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2016ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2026ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

