English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ..!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹55 ಕಡಿಮೆಗೊಂಡು ₹1,580ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹223 ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿರಾಳತೆ ತಂದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 2, 2025, 10:55 AM IST
  • 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹911ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
  • ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ₹50 ಏರಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ.
  • ಇದರಿಂದ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

Trending Photos

ಕೇತುವಿನಿಂದಲೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು ! ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸಾಲದಿಂದ ಸಿಗುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿ
camera icon6
Ketu Transit
ಕೇತುವಿನಿಂದಲೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು ! ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸಾಲದಿಂದ ಸಿಗುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 34,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಗಾ ಜಂಪ್
camera icon9
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 34,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಗಾ ಜಂಪ್
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
camera icon6
retirement age
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (IOC, BPCL, HPCL) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹55 ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ₹1,580ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹223ರ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಈ ಕಡಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.ಆದರೆ, 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹911ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ₹50 ಏರಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದರೂ, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಾನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಜನರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಸಿಕ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬದಲಾಗದಿರುವುದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿದೆ. 

About the Author
LPG cylinder priceLPG CylinderLPG NewsCylinder newsgas cylinder

Trending News