ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ..! ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ

Government New Scheme : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮವೀರ್ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂರಹಿತ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಕರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ರೂ.8 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್..! 2026 ರಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5G ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಶಾಕ್..! ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಹಿ ತರಲಿದೆಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ..?
ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಭೂರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ದೊರೆತರೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂರಹಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದೊಳಗಿರಬೇಕು. ವಿಧವೆಯರು, ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.