ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ: ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, 1995 (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 7,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ :
ಇಪಿಎಸ್-95 ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 1995 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
- ಕಂಪನಿಯು ಪಾವತಿಸುವ ಕೊಡುಗೆ (ನೌಕರನ ಸಂಬಳದ 8.33%)
- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1.16% ಕೊಡುಗೆ (ವೇತನ ಮಿತಿ ರೂ. 15,000 ವರೆಗೆ)
ಈ ಯೋಜನೆಯು ವೃದ್ಧರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2014 ರಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1,000 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 2014 ರಿಂದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಮೊತ್ತವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿವೆ:
- ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7,500 ರೂ. - 9,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
- ನಿಯಮಿತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
- ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕು.
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಸಂಸದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1. ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರೂ. 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?
2. ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಏಕೆ?
3. ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ?
4. ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ?
5. ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೇ?
6. ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು? :
ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕಾರಂದ್ಲಾಜೆ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ :
ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 1,000 ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ 1.16% ವೇತನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ? :
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳಂತೆ ವೇತನ ಸಂಬಂಧಿತ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಇಪಿಎಸ್ ರಚನೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.