English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಹೊಸ ಕಾರ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಡುವ ಚಿಂತೆಬೇಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆ

ಹೊಸ ಕಾರ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಡುವ ಚಿಂತೆಬೇಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆ

car purchase : ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಲಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 18, 2025, 06:59 PM IST
  • ಫಾರ್ಮ್ 27 ಡಿ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ
  • ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ TCS ಮೊತ್ತದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Trending Photos

ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?
camera icon5
ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಬ್‌ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ..!
camera icon6
Shilpa Shetty
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಬ್‌ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ..!
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
camera icon5
Lucky Actress
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
camera icon5
‌Bigboss kannada 12 gilli kavy fight
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
ಹೊಸ ಕಾರ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಡುವ ಚಿಂತೆಬೇಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆ

car purchase : ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂಬುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರಿಗಂತೂ ಕಾರ್‌ ಎಂಬುವುದು ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇಎಮ್‌ಐ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಜನರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೂಡಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನೀವೆನಾದರೂ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಇದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಗಳ ಬೆಲೆ ಶುರುವಿನಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಟಿಸಿಎಸ್ (ಟಿಸಿಎಸ್ - ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮರುಪಾವತಿ ಇದೆ. 

ಇದು ಸರ್ಕಾರದವೇ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೇ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಆ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ರೂ. 10,000 ಟಿಸಿಎಸ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ರೂ. 30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ರೂ. 30,000 ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಈ ಟಿಸಿಎಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..
ಫಾರ್ಮ್ 27D – ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಡೀಲರ್‌ನಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ 27D ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ TCS ವಿವರಗಳ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ - ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫಾರ್ಮ್-26AS ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರುಪಾವತಿ ಕ್ಲೈಮ್ - ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ TCS ಮೊತ್ತದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ TCS ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ TCS ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, TCS ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಟಿಸಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ 27 ಡಿ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ.

carcar purchaseeasy car purchasegovernment facility for vehicle purchasegovernment money to buy a car

Trending News